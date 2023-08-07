Федор Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федор Савельевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1704

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1679 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704

Отец: Савелий Артемьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1727

Сын: Ефим Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1727

Сын: Матвей Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1738

Сын: Гаврила Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1741

Сын: Тимофей Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1742

Сын: Филат (Феофист) Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1743

Сын: Архип Федорович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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