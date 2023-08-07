Федор Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1704
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704
Отец: Савелий Артемьевич
Рождение ребёнка
Около 1727
Сын: Ефим Федорович
Рождение ребёнка
1727
Сын: Матвей Федорович
Рождение ребёнка
1738
Сын: Гаврила Федорович
Рождение ребёнка
1741
Сын: Тимофей Федорович
Рождение ребёнка
1742
Сын: Филат (Феофист) Федорович
Рождение ребёнка
1743
Сын: Архип Федорович
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно