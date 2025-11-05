Гришаева (Неживлёва) Наталья
женский, родилась 15.02.1991
ОтецВострокнутов Сергей1968 г.р.
Мать(Неживлёва) Светлана26.02.1972 г.р.
Супруги
Гришаев СергейНеизвестно г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1991
Отец: Вострокнутов Сергей
Мать: (Неживлёва) Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гришаев Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гришаев Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гришаев Сергей