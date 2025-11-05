Вострокнутов Сергей
мужской, родился 1968
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Отец: не указан
Мать: не указана
www.analizfamilii.ru | https://www.analizfamilii.ru/Vostroknutov/proishozhdenie.html | https://www.analizfamilii.ru/Vostroknutov/proishozhdenie.html | Исследование истории возникновения | фамилии Вострокнутов | открывает забытые страницы жизни и культуры наших предков и может поведать много любопытного о далеком прошлом. | Фамилия Вострокнутов принадлежит к древнему типу славянских фамилий, образованных от личного прозвища. | Традиция давать человеку в дополнение к имени, полученному при крещении, индивидуальное прозвище издревле существовала на Руси и сохранялась вплоть до XVII века. Этому способствовало сравнительно малое количество используемых на практике канонических крестильных имен, которые в результате часто повторялись. Индивидуальное прозвище легко позволяло выделить человека в обществе. Прозвания прибавлялись к крестильным именам, нередко полностью заменяя их даже в официальных документах. | Старинные прозвища, которые, как правило, отражали характерные особенности поведения или внешности данного человека, могли быть сложными, состоять из двух и более слов. Так, в старинных деловых актах встречаются записи: «Игнатко Великие Лапти» (1495), «крестьянин Толстые Пальцы» (1540), «крестьянин Карпик Песья Старость» (1495). Иногда такие прозвищные сочетания сливались в одно слово, образуя именования типа: Сорокоум, Кривопляс, Пусторосль. | Распространены подобные прозвища были в основном на Украине. Причины появления таких прозвищ многообразны, но чаще всего они отражали какие-то яркие особенности внешнего облика человека или его характера, особенности его имущества, места обитания, рода занятий. К этому ряду именований относится и прозвище Вострокнут, образованное от словосочетания Вострый Кнут. | «Острым», или в народных говорах «вострым», в старину означало остроумного, дерзкого, бойкого человека. Так и прозвищем Вострокнут в народе могли наделить разудалого проворного парня с «горячим», как удар кнута, характером. | Не исключено также, что носитель прозвания Вострокнут был лихим извозчиком, который всегда быстро доставлял пассажиров в пункт назначения. | Общепринятая модель русских родовых именований сложилась не сразу, однако уже к началу XVII века большинство фамилий образовывалось прибавлением к основе – имени или прозвищу отца – суффиксов -ов/-ев и -ин, постепенно ставших типичными показателями русских семейных имен. По своему происхождению такие именования являлись притяжательными прилагательными, отчествами. При этом суффикс -ов/-ев прибавлялся к основам на согласный или -о, а фамилии на -ин образовывались от имен и прозвищ, оканчивавшихся на -а/-я. Так потомки человека, носившего прозвище Вострокнут, получили семейное прозвание Вострокнутовы. | Поскольку процесс формирования фамилий был достаточно длительным, в настоящий момент о точном месте и времени возникновения родового имени Вострокнутов говорить сложно. Однако с уверенностью можно утверждать, что оно относится к числу старейших прозваний и отражает в себе древние верования и традиции именования людей. | | Источники: Унбегаун Б.О. Русские фамилии. Тупиков Н.М. Словарь древнерусских личных имен. Суперанская А.В. Словарь русских личных имен. Толковый словарь В. Даля, в 4-х т. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка, в 4-х т.
Жена: (Неживлёва) Светлана
Жена: (Неживлёва) Светлана
Дочь: Гришаева (Неживлёва) Наталья
Мать ребёнка: (Неживлёва) Светлана