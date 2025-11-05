Гришаев Сергей
мужской, родился Неизвестно
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Отец: не указан
Мать: не указана
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гришаева (Неживлёва) Наталья
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гришаева (Неживлёва) Наталья
www.analizfamilii.ru | https://www.analizfamilii.ru/Grishayev/proishozhdenie.html | https://www.analizfamilii.ru/Grishayev/proishozhdenie.html | Исследование истории возникновения | фамилии Гришаев | открывает забытые страницы жизни и культуры наших предков и может поведать много любопытного о далеком прошлом. | Фамилия Гришаев принадлежит к древнему и распространенному типу родовых наименований, образованных от обиходных форм крестильных имен. | Религиозная традиция, утвердившаяся на Руси с принятием христианства, обязывала называть ребенка в честь того или иного святого, почитаемого православной церковью. Практически все церковные имена исторически восходят к древним языкам – греческому, латыни, древнееврейскому, из которых они были заимствованы. Эти непривычные по звучанию и непонятные по смыслу имена обычно «обкатывались» живой речью, пока не начинали звучать вполне по-славянски, а в повседневном общении приобретали множество обиходных форм. | В основе фамилии Гришаев лежит крестильное имя родоначальника | Григорий | , вернее, его производная форма Гришай. Каноническое имя Григорий имеет греческое происхождение: от «gregoreo», что означает «бодрствующий, неспящий». | В связи с повсеместной распространенностью имени Григорий возникло большое количество его ласкательных и обиходных форм. Разнообразие народных именований – | Гриня | , | Гриша | , Грига, Гришан, Гришута, | Гришечка | , Гришай – помогало выделить конкретного человека из окружения его тезок. Среди равных по социальному положению людей подобные уменьшительные имена не имели оттенка пренебрежительности. Наоборот, они передавали чувства родства или дружеского расположения. | Таким образом, родоначальник фамилии Гришаевых был назван при крещении Григорием. Однако в своем близком окружении этот человек был известен как Гришай. | Скорее всего, основатель рода Гришаевых не относился к привилегированному сословию. Дело в том, что знать или семьи, которые пользовались в своей местности большим авторитетом, имели в основном фамилии, образованные от полной формы имени. Представителей других сословий, как правило, звали уменьшительными, производными именами, которые впоследствии и становились основой их семейных наименований. | Общепринятая модель русских родовых именований сложилась не сразу, однако уже к началу XVII века большинство фамилий образовывалось прибавлением к основе суффиксов -ов/-ев и -ин, постепенно ставших типичными показателями русских семейных имен. По своему происхождению такие именования являлись притяжательными прилагательными, а их основой чаще всего служило имя либо прозвище отца. При этом суффикс -ов/-ев прибавлялся к основам на согласный или -о, а фамилии на -ин образовывались от имен и прозвищ, оканчивающихся на -а/-я. Так потомки человека, носившего имя Гришай, стали носить фамилию Гришаевы. | Поскольку процесс формирования фамилий был достаточно длительным, в настоящий момент о точном месте и времени возникновения фамилии Гришаев говорить сложно. Однако с уверенностью можно утверждать, что она относится к числу старейших прозваний и отражает в себе древние верования и традиции именования людей. | | | | Источники: Унбегаун Б.О. Русские фамилии. Тупиков Н.М. Словарь древнерусских личных имен. Суперанская А.В. Словарь русских личных имен. Толковый словарь В. Даля, в 4-х т. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка, в 4-х т.