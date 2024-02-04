Чернышев Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышев Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернышев Олег Викторович

Мать ребёнка: Чернышева (Ставцева) Елена Федоровна

Рождение ребёнка
23.12.1975

Дочь: Беликова (Чернышева) Светлана Викторовна

Мать ребёнка: Чернышева (Ставцева) Елена Федоровна

Смерть
Неизвестно

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