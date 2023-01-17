посёлок городского типа Горностаевка, посёлок городского типа Горностаевка, — Familio

Горностаевка

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Таврическая губерния, Днепровский уезд
634Горностаевка, сел. каз.при р. Конке и рч. Губской.1053741614411412Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Таврическая губерния, Днепровский уезд, Каирская волость
250. Горностаевка, село бывшее государственное, при реке Конке, дворов 586, жителей 3893, 2 церкви православных, школа, 9 лавок, водочн. скл., 2 ярмарки

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Херсонська область
А-25363Горностаївкаселище міського типуцентр району, центр селищної радир-н Горностаївськийселищна рада Горностаївка
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