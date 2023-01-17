Горностаевка
- Статус
- жилой
- Тип
- посёлок городского типа
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
634Горностаевка, сел. каз.при р. Конке и рч. Губской.1053741614411412Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
250. Горностаевка, село бывшее государственное, при реке Конке, дворов 586, жителей 3893, 2 церкви православных, школа, 9 лавок, водочн. скл., 2 ярмарки
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-25363Горностаївкаселище міського типуцентр району, центр селищної радир-н Горностаївськийселищна рада Горностаївка