Комлев Константин Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1885
Отец: Комлев Максим Федорович
Бракосочетание
17.05.1910
у обоих первый брак; жениху - 25; невесте - 15,5; свидетели - Прохор Лаврентьевич Петрунин и Петр Максимович Комлев; отец невесты - Григорий Степанович Шувалихин
Рождение ребёнка
21.06.1911
Дочь: Евфросинья Константиновна
Мать ребёнка: Комлева Зиновья Григорьевна
Военная служба
03.09.1914
ранен в Первой Мировой войне; звание - старший унтер-офицер
Рождение ребёнка
20.10.1916
Сын: Комлев Дмитрий Константинович
Мать ребёнка: Комлева Зиновья Григорьевна
Смерть
Неизвестно