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Комлев Константин Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1885

Отец: Комлев Максим Федорович

Мать: Комлева Евдокия Федоровна

Бракосочетание
17.05.1910

Жена: Комлева Зиновья Григорьевна

у обоих первый брак; жениху - 25; невесте - 15,5; свидетели - Прохор Лаврентьевич Петрунин и Петр Максимович Комлев; отец невесты - Григорий Степанович Шувалихин
Рождение ребёнка
21.06.1911

Дочь: Евфросинья Константиновна

Мать ребёнка: Комлева Зиновья Григорьевна

Военная служба
03.09.1914
ранен в Первой Мировой войне; звание - старший унтер-офицер
Рождение ребёнка
20.10.1916

Сын: Комлев Дмитрий Константинович

Мать ребёнка: Комлева Зиновья Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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