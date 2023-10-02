Комлев Максим Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1854
Дата смерти06.09.1892
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.10.1875
Мать ребёнка: Комлева Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
24.06.1878
Мать ребёнка: Комлева Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
01.08.1880
Дочь: Мария Максимовна
Мать ребёнка: Комлева Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
10.11.1882
Мать ребёнка: Комлева Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
17.05.1885
Сын: Комлев Константин Максимович
Мать ребёнка: Комлева Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
31.10.1887
Дочь: Клавдия Максимовна
Мать ребёнка: Комлева Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
24.07.1889
Сын: Комлев Евдоким Максимович
Мать ребёнка: Комлева Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
13.10.1891
Сын: Комлев Артемий Максимович
Мать ребёнка: Комлева Евдокия Федоровна
Бракосочетание
17.05.1892
у жениха - второй брак; у невесты - первый; жениху 38; невесте 22;
Смерть
06.09.1892
от чахотки