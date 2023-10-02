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Комлев Максим Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

06.09.1892

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.10.1875

Сын: Комлев Сергей Максимович

Мать ребёнка: Комлева Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
24.06.1878

Сын: Комлев Петр Максимович

Мать ребёнка: Комлева Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
01.08.1880

Дочь: Мария Максимовна

Мать ребёнка: Комлева Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
10.11.1882

Сын: Комлев Виктор Максимович

Мать ребёнка: Комлева Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
17.05.1885

Сын: Комлев Константин Максимович

Мать ребёнка: Комлева Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
31.10.1887

Дочь: Клавдия Максимовна

Мать ребёнка: Комлева Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
24.07.1889

Сын: Комлев Евдоким Максимович

Мать ребёнка: Комлева Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
13.10.1891

Сын: Комлев Артемий Максимович

Мать ребёнка: Комлева Евдокия Федоровна

Бракосочетание
17.05.1892

Жена: Комлева Евдокия Тимофеевна

у жениха - второй брак; у невесты - первый; жениху 38; невесте 22;
Смерть
06.09.1892
от чахотки
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