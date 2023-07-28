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Колесов Максим Александрович
Колесов Максим Александрович
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Место рождения
Тимофеево
, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Дата рождения
1873
Пол
Мужской
Отец
Колесов Александр Максимович
1854 г.р.
Мать
Колесова (Глушкова) Прасковья Никаноровна
1849 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец:
Колесов Александр Максимович
Мать:
Колесова Прасковья Никаноровна
Тимофеево
, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
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