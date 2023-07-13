Колесова (Глушкова) Прасковья Никаноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесова (Глушкова) Прасковья Никаноровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Сын: Колесов Максим Александрович

Отец ребёнка: Колесов Александр Максимович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1874

Сын: Колесов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Колесов Александр Максимович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Колесова Мария Александровна

Отец ребёнка: Колесов Александр Максимович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Колесова Анна Александровна

Отец ребёнка: Колесов Александр Максимович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Колесова Пелагея Александровна

Отец ребёнка: Колесов Александр Максимович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1888

Сын: Колесов Павел Александрович

Отец ребёнка: Колесов Александр Максимович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Виногорова Дарья Александровна

Отец ребёнка: Колесов Александр Максимович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесов Александр Максимович