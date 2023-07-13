Колесова (Глушкова) Прасковья Никаноровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Сын: Колесов Максим Александрович
Отец ребёнка: Колесов Александр Максимович
Рождение ребёнка
1874
Сын: Колесов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Колесов Александр Максимович
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Колесова Мария Александровна
Отец ребёнка: Колесов Александр Максимович
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Колесова Анна Александровна
Отец ребёнка: Колесов Александр Максимович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Колесова Пелагея Александровна
Отец ребёнка: Колесов Александр Максимович
Рождение ребёнка
1888
Сын: Колесов Павел Александрович
Отец ребёнка: Колесов Александр Максимович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Виногорова Дарья Александровна
Отец ребёнка: Колесов Александр Максимович
Бракосочетание
Неизвестно