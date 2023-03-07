Калужинова (Ковынева) Александра Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калужинова (Ковынева) Александра Федоровна

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Место рождения

Березники, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Березники, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
11.11.1913 ст.

Сын: Калужинов Константин Евгеньевич

Отец ребёнка: Калужинов Евгений Андреевич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
05.05.1915 ст.

Сын: Калужинов Николай Евгеньевич

Отец ребёнка: Калужинов Евгений Андреевич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
31.01.1917 ст.

Сын: Калужинов Валентин Евгеньевич

Отец ребёнка: Калужинов Евгений Андреевич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калужинов Евгений Андреевич

Смерть
Неизвестно
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