Калужинова (Ковынева) Александра Федоровна
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.11.1913 ст.
Сын: Калужинов Константин Евгеньевич
Отец ребёнка: Калужинов Евгений Андреевич
Рождение ребёнка
05.05.1915 ст.
Сын: Калужинов Николай Евгеньевич
Отец ребёнка: Калужинов Евгений Андреевич
Рождение ребёнка
31.01.1917 ст.
Сын: Калужинов Валентин Евгеньевич
Отец ребёнка: Калужинов Евгений Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно