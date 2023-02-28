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Калужинов Евгений Андреевич

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Место рождения

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

07.02.1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1880 ст.

Отец: Калужинов Андрей Ильич

Мать: Калужинова Елена Ивановна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
11.11.1913 ст.

Сын: Калужинов Константин Евгеньевич

Мать ребёнка: Калужинова Александра Федоровна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
05.05.1915 ст.

Сын: Калужинов Николай Евгеньевич

Мать ребёнка: Калужинова Александра Федоровна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
31.01.1917 ст.

Сын: Калужинов Валентин Евгеньевич

Мать ребёнка: Калужинова Александра Федоровна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калужинова Александра Федоровна

Смерть
Неизвестно
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