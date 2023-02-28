Калужинов Евгений Андреевич
Место рождения
Дата рождения07.02.1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1880 ст.
Отец: Калужинов Андрей Ильич
Рождение ребёнка
11.11.1913 ст.
Сын: Калужинов Константин Евгеньевич
Мать ребёнка: Калужинова Александра Федоровна
Рождение ребёнка
05.05.1915 ст.
Сын: Калужинов Николай Евгеньевич
Мать ребёнка: Калужинова Александра Федоровна
Рождение ребёнка
31.01.1917 ст.
Сын: Калужинов Валентин Евгеньевич
Мать ребёнка: Калужинова Александра Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно