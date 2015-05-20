Шабанов Василий Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШабанов Василий Игнатьевич

Шабанов Василий Игнатьевич

avatar

Место рождения

Юрковка, Тарумовский муниципальный район, Республика Дагестан

Дата рождения

05.10.1947

Дата смерти

20.05.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1947

Отец: Шабанов Игнат

Мать: Шабанова Таисия Фёдоровна

Юрковка, Тарумовский муниципальный район, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
17.09.1974

Сын: Шабанов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Шабанова Валентина

Юрковка, Тарумовский муниципальный район, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Шабанова Валентина

Юрковка, Тарумовский муниципальный район, Республика Дагестан
Место жительства
Неизвестно
Вынгапур, Тюмень
Смерть
20.05.2015
Дагестан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close