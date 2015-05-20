Шабанов Василий Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения05.10.1947
Дата смерти20.05.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1947
Отец: Шабанов Игнат
Рождение ребёнка
17.09.1974
Сын: Шабанов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Шабанова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Шабанова Валентина
Место жительства
Неизвестно
Вынгапур, Тюмень
Смерть
20.05.2015
Дагестан