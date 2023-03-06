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Шабанов Игнат

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Место рождения

Крым

Дата рождения

31.12.1918

Дата смерти

22.05.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Крым
Рождение ребёнка
06.09.1941

Сын: Шабанов Виктор Игнатьевич

Мать ребёнка: Шабанова Таисия Фёдоровна

Юрковка, Тарумовский муниципальный район, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
05.10.1947

Сын: Шабанов Василий Игнатьевич

Мать ребёнка: Шабанова Таисия Фёдоровна

Юрковка, Тарумовский муниципальный район, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
18.08.1949

Сын: Шабанов Фёдор Игнатьевич

Мать ребёнка: Шабанова Таисия Фёдоровна

Юрковка, Тарумовский муниципальный район, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
10.10.1951

Дочь: Антонина Игнатьевна

Мать ребёнка: Шабанова Таисия Фёдоровна

Юрковка, Тарумовский муниципальный район, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
27.03.1954

Сын: Шабанов Леонид Игнатьевич

Мать ребёнка: Шабанова Таисия Фёдоровна

Юрковка, Тарумовский муниципальный район, Республика Дагестан
Смерть
22.05.1975
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