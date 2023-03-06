Шабанов Игнат
Место рожденияКрым
Дата рождения31.12.1918
Дата смерти22.05.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Крым
Рождение ребёнка
06.09.1941
Сын: Шабанов Виктор Игнатьевич
Мать ребёнка: Шабанова Таисия Фёдоровна
Рождение ребёнка
05.10.1947
Сын: Шабанов Василий Игнатьевич
Мать ребёнка: Шабанова Таисия Фёдоровна
Рождение ребёнка
18.08.1949
Мать ребёнка: Шабанова Таисия Фёдоровна
Рождение ребёнка
10.10.1951
Дочь: Антонина Игнатьевна
Мать ребёнка: Шабанова Таисия Фёдоровна
Рождение ребёнка
27.03.1954
Сын: Шабанов Леонид Игнатьевич
Мать ребёнка: Шабанова Таисия Фёдоровна
Смерть
22.05.1975