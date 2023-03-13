Горшенина Евдокия Тарасова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшенина Евдокия Тарасова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1854 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Колбинцева Прасковья

Отец ребёнка: Горшенинъ Степанъ

Рождение ребёнка
17.04.1883

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Горшенинъ Степанъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.05.1892

Сын: Горшенинъ Иванъ

Отец ребёнка: Горшенинъ Степанъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горшенинъ Степанъ

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