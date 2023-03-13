Горшенина Евдокия Тарасова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Колбинцева Прасковья
Отец ребёнка: Горшенинъ Степанъ
Рождение ребёнка
17.04.1883
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Горшенинъ Степанъ
Рождение ребёнка
01.05.1892
Сын: Горшенинъ Иванъ
Отец ребёнка: Горшенинъ Степанъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горшенинъ Степанъ