Горшенинъ Степанъ
Место рождения
Дата рождения21.12.1854
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1854
Отец: Горшенинъ Иванъ
Мать: Горшенина Агрофена
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Колбинцева Прасковья
Мать ребёнка: Горшенина Евдокия Тарасова
Рождение ребёнка
17.04.1883
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Горшенина Евдокия Тарасова
Рождение ребёнка
01.05.1892
Сын: Горшенинъ Иванъ
Мать ребёнка: Горшенина Евдокия Тарасова
Бракосочетание
Неизвестно