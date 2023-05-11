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Горшенинъ Степанъ

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

21.12.1854

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1854

Отец: Горшенинъ Иванъ

Мать: Горшенина Агрофена

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Колбинцева Прасковья

Мать ребёнка: Горшенина Евдокия Тарасова

Рождение ребёнка
17.04.1883

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Горшенина Евдокия Тарасова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.05.1892

Сын: Горшенинъ Иванъ

Мать ребёнка: Горшенина Евдокия Тарасова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горшенина Евдокия Тарасова

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