Митченков Ефрем Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митченков Ефрем Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.02.1897 ст.

Жена: Труболысова Домна Степановна

Маныч-Балабинка, Веселовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
28.10.1906

Сын: Митченков Стефан Ефремович

Мать ребёнка: Труболысова Домна Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лычкина Анастасия Ефремовна

Мать ребёнка: Труболысова Домна Степановна

Смерть
Неизвестно
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