Митченков Ефрем Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1897 ст.
Маныч-Балабинка, Веселовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
28.10.1906
Сын: Митченков Стефан Ефремович
Мать ребёнка: Труболысова Домна Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лычкина Анастасия Ефремовна
Мать ребёнка: Труболысова Домна Степановна
Смерть
Неизвестно