Труболысова (Замазиева) Домна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Труболысова (Замазиева) Домна Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

1967

Пол

Женский

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Замазеев Степан

Мать: не указана

со слов родилась в Черниговской обл
Бракосочетание
03.02.1897 ст.

Муж: Митченков Ефрем Петрович

Маныч-Балабинка, Веселовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
28.10.1906

Сын: Митченков Стефан Ефремович

Отец ребёнка: Митченков Ефрем Петрович

Рождение ребёнка
15.08.1914

Дочь: Архипова Анна Никифоровна

Отец ребёнка: Труболысов Никифор Григорьевич

Рождение ребёнка
08.06.1926

Дочь: Подройкина Александра Никифоровна

Отец ребёнка: Труболысов Никифор Григорьевич

Цугейкин, Веселовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лычкина Анастасия Ефремовна

Отец ребёнка: Митченков Ефрем Петрович

Смерть
1967
Белянин, Багаевский муниципальный район, Ростовская область
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