Труболысова (Замазиева) Домна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти1967
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Замазеев Степан
Мать: не указана
со слов родилась в Черниговской обл
Бракосочетание
03.02.1897 ст.
Маныч-Балабинка, Веселовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
28.10.1906
Сын: Митченков Стефан Ефремович
Отец ребёнка: Митченков Ефрем Петрович
Рождение ребёнка
15.08.1914
Дочь: Архипова Анна Никифоровна
Отец ребёнка: Труболысов Никифор Григорьевич
Рождение ребёнка
08.06.1926
Дочь: Подройкина Александра Никифоровна
Отец ребёнка: Труболысов Никифор Григорьевич
Цугейкин, Веселовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лычкина Анастасия Ефремовна
Отец ребёнка: Митченков Ефрем Петрович
Смерть
1967
Белянин, Багаевский муниципальный район, Ростовская область