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Моров Юрий Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1929

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1929

Отец: Моров Владимир Никандрович

Мать: Морова Анна Васильева

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Мурашкина Людмила Юрьевна

Мать ребёнка: Морова Надежда Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Морова Надежда Захаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морова Надежда Захаровна

Смерть
1977