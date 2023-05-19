Моров Юрий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1929
Дата смерти1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1929
Отец: Моров Владимир Никандрович
Мать: Морова Анна Васильева
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Мурашкина Людмила Юрьевна
Мать ребёнка: Морова Надежда Захаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Морова Надежда Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Морова Надежда Захаровна
Смерть
1977