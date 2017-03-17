Морова Надежда Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорова Надежда Захаровна

Морова Надежда Захаровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1927

Дата смерти

17.03.2017

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1929 г.р.

Дети

1954 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Мурашкина Людмила Юрьевна

Отец ребёнка: Моров Юрий Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Моров Юрий Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моров Юрий Владимирович

Смерть
17.03.2017
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close