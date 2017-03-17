Морова Надежда Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1927
Дата смерти17.03.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Мурашкина Людмила Юрьевна
Отец ребёнка: Моров Юрий Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Моров Юрий Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.03.2017