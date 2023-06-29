Мурашкина (Морова) Людмила Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1954
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954
Отец: Моров Юрий Владимирович
Мать: Морова Надежда Захаровна
Рождение ребёнка
08.12.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мурашкин Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мурашкин Анатолий
Смерть
Неизвестно