Мурашкина (Морова) Людмила Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурашкина (Морова) Людмила Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1954

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1929 г.р.

Мать

1927 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954

Отец: Моров Юрий Владимирович

Мать: Морова Надежда Захаровна

Рождение ребёнка
08.12.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мурашкин Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурашкин Анатолий

Смерть
Неизвестно
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