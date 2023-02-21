Коленкина (Кузнецова) Вера Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.04.1929
Дочь: Стародворская Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Коленкин Иван Васильевич
д. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
19.11.1934
Сын: (?)коленкин Леонид Иванович
Отец ребёнка: Коленкин Иван Васильевич
д. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
Смерть
2004