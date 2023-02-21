Коленкина (Кузнецова) Вера Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коленкина (Кузнецова) Вера Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.04.1929

Дочь: Стародворская Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Коленкин Иван Васильевич

д. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
19.11.1934

Сын: (?)коленкин Леонид Иванович

Отец ребёнка: Коленкин Иван Васильевич

д. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коленкин Иван Васильевич

Место жительства
Неизвестно
д. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
Смерть
2004
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