(?)Коленкин Леонид Иванович
Место рожденияд. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
Дата рождения19.11.1934
Дата смерти1995
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1934
д. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
г. Мурманск, Россия
Смерть
1995