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(?)Коленкин Леонид Иванович

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Место рождения

д. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия

Дата рождения

19.11.1934

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1934

Отец: Коленкин Иван Васильевич

Мать: Коленкина Вера Александровна

д. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
г. Мурманск, Россия
Смерть
1995
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