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Коленкин Иван Васильевич

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Место рождения

д. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия

Дата рождения

1904

Дата смерти

?.11.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Коленкин (?) Василий

Мать: не указана

д. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
27.04.1929

Дочь: Стародворская Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Коленкина Вера Александровна

д. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
19.11.1934

Сын: (?)коленкин Леонид Иванович

Мать ребёнка: Коленкина Вера Александровна

д. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коленкина Вера Александровна

Место жительства
Неизвестно
д. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
Смерть
?.11.1942
Причина смерти: пропал без вести
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