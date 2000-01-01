Коленкин Иван Васильевич
Место рожденияд. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
Дата рождения1904
Дата смерти?.11.1942
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Коленкин (?) Василий
Мать: не указана
д. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
27.04.1929
Дочь: Стародворская Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Коленкина Вера Александровна
д. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
19.11.1934
Сын: (?)коленкин Леонид Иванович
Мать ребёнка: Коленкина Вера Александровна
д. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
Смерть
?.11.1942
Причина смерти: пропал без вести