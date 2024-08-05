Орлова (Третьякова) Агриппина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1834
Дата смерти04.07.1915
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1834
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Орлова) Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Орлов Василий Афиногенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Орлова) Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Орлов Василий Афиногенович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Орлова) Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Орлов Василий Афиногенович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Орлова) Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Орлов Василий Афиногенович
Рождение ребёнка
1869
Сын: Орлов Иван (??) Васильевич
Отец ребёнка: Орлов Василий Афиногенович
Рождение ребёнка
24.03.1874
Дочь: (Орлова) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Орлов Василий Афиногенович
Рождение ребёнка
14.02.1876
Отец ребёнка: Орлов Василий Афиногенович
Смерть
04.07.1915