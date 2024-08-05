Орлова (Третьякова) Агриппина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (Третьякова) Агриппина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1834

Дата смерти

04.07.1915

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1834

Отец: Третьяков Андрей Иванович

Мать: Третьякова (Лебедева) Наталья Стефановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Василий Афиногенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Орлова) Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Орлов Василий Афиногенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Орлова) Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Орлов Василий Афиногенович

Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Орлова) Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Орлов Василий Афиногенович

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Орлова) Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Орлов Василий Афиногенович

Рождение ребёнка
1869

Сын: Орлов Иван (??) Васильевич

Отец ребёнка: Орлов Василий Афиногенович

Рождение ребёнка
24.03.1874

Дочь: (Орлова) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Орлов Василий Афиногенович

Рождение ребёнка
14.02.1876

Сын: Орлов Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Орлов Василий Афиногенович

Смерть
04.07.1915

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