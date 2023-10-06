Суханова Надежда Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1964
Отец: Выдрыч Илья Тимофеевич
Мать: Выдрыч Любовь Антоновна
Рождение ребёнка
22.09.1986
Дочь: Кучина Людмила Анатольевна
Отец ребёнка: Суханов Анатолий Михайлович
Рождение ребёнка
11.11.1987
Дочь: Семенькова Светлана Анатольевна
Отец ребёнка: Суханов Анатолий Михайлович
Рождение ребёнка
24.10.1988
Сын: Суханов Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Суханов Анатолий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно