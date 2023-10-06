Суханова Надежда Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суханова Надежда Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1964

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1964

Отец: Выдрыч Илья Тимофеевич

Мать: Выдрыч Любовь Антоновна

Рождение ребёнка
22.09.1986

Дочь: Кучина Людмила Анатольевна

Отец ребёнка: Суханов Анатолий Михайлович

Рождение ребёнка
11.11.1987

Дочь: Семенькова Светлана Анатольевна

Отец ребёнка: Суханов Анатолий Михайлович

Рождение ребёнка
24.10.1988

Сын: Суханов Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Суханов Анатолий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суханов Анатолий Михайлович

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