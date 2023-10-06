Суханов Анатолий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.09.1986
Дочь: Кучина Людмила Анатольевна
Мать ребёнка: Суханова Надежда Ильинична
Рождение ребёнка
11.11.1987
Дочь: Семенькова Светлана Анатольевна
Мать ребёнка: Суханова Надежда Ильинична
Рождение ребёнка
24.10.1988
Сын: Суханов Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Суханова Надежда Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно