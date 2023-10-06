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Суханов Анатолий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1960

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.09.1986

Дочь: Кучина Людмила Анатольевна

Мать ребёнка: Суханова Надежда Ильинична

Рождение ребёнка
11.11.1987

Дочь: Семенькова Светлана Анатольевна

Мать ребёнка: Суханова Надежда Ильинична

Рождение ребёнка
24.10.1988

Сын: Суханов Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Суханова Надежда Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суханова Надежда Ильинична

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