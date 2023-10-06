Выдрыч (Белянская) Любовь Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Выдрыч (Белянская) Любовь Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1942

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1942

Отец: Белянский Антон Киррилович

Мать: Белянская Варвара Афанасьевна

Рождение ребёнка
25.05.1964

Дочь: Суханова Надежда Ильинична

Отец ребёнка: Выдрыч Илья Тимофеевич

Рождение ребёнка
22.09.1965

Сын: Выдрыч Виталий Ильич

Отец ребёнка: Выдрыч Илья Тимофеевич

Рождение ребёнка
19.01.1967

Сын: Выдрыч Андрей Ильич

Отец ребёнка: Выдрыч Илья Тимофеевич

Рождение ребёнка
27.08.1969

Сын: Выдрыч Юрий Ильич

Отец ребёнка: Выдрыч Илья Тимофеевич

Зелёный Луг, Родинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
25.07.1971

Дочь: Кузнецова Лидия Ильинична

Отец ребёнка: Выдрыч Илья Тимофеевич

Рождение ребёнка
29.04.1973

Дочь: Выдрыч Ольга Ильинична

Отец ребёнка: Выдрыч Илья Тимофеевич

Рождение ребёнка
19.09.1977

Сын: Выдрыч Дмитрий Ильич

Отец ребёнка: Выдрыч Илья Тимофеевич

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