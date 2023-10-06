Выдрыч (Белянская) Любовь Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1942
Рождение ребёнка
25.05.1964
Дочь: Суханова Надежда Ильинична
Отец ребёнка: Выдрыч Илья Тимофеевич
Рождение ребёнка
22.09.1965
Сын: Выдрыч Виталий Ильич
Отец ребёнка: Выдрыч Илья Тимофеевич
Рождение ребёнка
19.01.1967
Сын: Выдрыч Андрей Ильич
Отец ребёнка: Выдрыч Илья Тимофеевич
Рождение ребёнка
27.08.1969
Сын: Выдрыч Юрий Ильич
Отец ребёнка: Выдрыч Илья Тимофеевич
Зелёный Луг, Родинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
25.07.1971
Дочь: Кузнецова Лидия Ильинична
Отец ребёнка: Выдрыч Илья Тимофеевич
Рождение ребёнка
29.04.1973
Дочь: Выдрыч Ольга Ильинична
Отец ребёнка: Выдрыч Илья Тимофеевич
Рождение ребёнка
19.09.1977
Сын: Выдрыч Дмитрий Ильич
Отец ребёнка: Выдрыч Илья Тимофеевич