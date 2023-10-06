Кузнецова (Выдрыч) Лидия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Выдрыч) Лидия Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1971

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1971

Отец: Выдрыч Илья Тимофеевич

Мать: Выдрыч Любовь Антоновна

Рождение ребёнка
12.07.1998

Сын: Кузнецов Александр Александрович

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Владимирович

Рождение ребёнка
13.10.2006

Дочь: Кузнецова Мария Александровна

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Александр Владимирович

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