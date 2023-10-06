Кузнецова (Выдрыч) Лидия Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1971
Отец: Выдрыч Илья Тимофеевич
Мать: Выдрыч Любовь Антоновна
Рождение ребёнка
12.07.1998
Сын: Кузнецов Александр Александрович
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Владимирович
Рождение ребёнка
13.10.2006
Дочь: Кузнецова Мария Александровна
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно