Ефремов Федор Данилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Ефремов Данил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1832
Мать ребёнка: Прасковья Федотова
Рождение ребёнка
Около 1836
Мать ребёнка: Прасковья Федотова
Россия, Северная Осетия-Алания, станица Павлодольская
Рождение ребёнка
Около 1844
Мать ребёнка: Прасковья Федотова
Россия, Северная Осетия-Алания, станица Павлодольская
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Екатерина Федорова
Мать ребёнка: Прасковья Федотова
Россия, Северная Осетия-Алания, станица Павлодольская
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Федотова
Смерть
Неизвестно