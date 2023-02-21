Ефремов Федор Данилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремов Федор Данилов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1793 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1824 г.р.

Дети

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Ефремов Данил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Ефремов Митрий Федоров

Мать ребёнка: Прасковья Федотова

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Ефремов Павел Федоров

Мать ребёнка: Прасковья Федотова

Россия, Северная Осетия-Алания, станица Павлодольская
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Ефремов Андрей Федоров

Мать ребёнка: Прасковья Федотова

Россия, Северная Осетия-Алания, станица Павлодольская
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Екатерина Федорова

Мать ребёнка: Прасковья Федотова

Россия, Северная Осетия-Алания, станица Павлодольская
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Федотова

Смерть
Неизвестно
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