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Ефремов Павел Федоров

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Место рождения

Россия, Северная Осетия-Алания, станица Павлодольская

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1815 г.р.

Мать

Около 1824 г.р.

Жена

Около 1839 г.р.

Дети

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: Ефремов Федор Данилов

Мать: Прасковья Федотова

Россия, Северная Осетия-Алания, станица Павлодольская
Рождение ребёнка
1859

Сын: Ефремов Василий Павлов

Мать ребёнка: Анна Николаева

Россия, Северная Осетия-Алания, станица Павлодольская
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Николаева

Смерть
Неизвестно
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