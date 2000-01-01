Ефремов Павел Федоров
Место рожденияРоссия, Северная Осетия-Алания, станица Павлодольская
Дата рожденияОколо 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Отец: Ефремов Федор Данилов
Мать: Прасковья Федотова
Россия, Северная Осетия-Алания, станица Павлодольская
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: Анна Николаева
Россия, Северная Осетия-Алания, станица Павлодольская
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Николаева
Смерть
Неизвестно