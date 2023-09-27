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Иноземцев Фрол Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

1915

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Иноземцева Анна Фроловна

Мать ребёнка: Овчинникова Агафья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иноземцев Михаил Фролович

Мать ребёнка: Овчинникова Агафья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иноземцева Надежда Фроловна

Мать ребёнка: Овчинникова Агафья Михайловна

Смерть
1915
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