Иноземцев Фрол Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смерти1915
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Иноземцева Анна Фроловна
Мать ребёнка: Овчинникова Агафья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иноземцев Михаил Фролович
Мать ребёнка: Овчинникова Агафья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иноземцева Надежда Фроловна
Мать ребёнка: Овчинникова Агафья Михайловна
Смерть
1915