Мехова Пелагея Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Меховъ Николай
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1783
Сын: Меховъ Федоръ
Отец ребёнка: Меховъ Николай
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Меховъ Николай
Рождение ребёнка
1791
Сын: Меховъ Абрамъ
Отец ребёнка: Меховъ Николай
Рождение ребёнка
1794
Сын: Меховъ Яковъ
Отец ребёнка: Меховъ Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Меховъ Николай