Мехова Пелагея Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мехова Пелагея Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1759 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Меховъ Николай

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1783

Сын: Меховъ Федоръ

Отец ребёнка: Меховъ Николай

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Меховъ Николай

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Сын: Меховъ Абрамъ

Отец ребёнка: Меховъ Николай

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Меховъ Яковъ

Отец ребёнка: Меховъ Николай

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меховъ Николай

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