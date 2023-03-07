Меховъ Николай
Место рождения
Дата рождения1759
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Меховъ Никита
Мать: Мехова Авдотья Андреева
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Федосья
Мать ребёнка: Мехова Пелагея Федорова
Рождение ребёнка
1783
Сын: Меховъ Федоръ
Мать ребёнка: Мехова Пелагея Федорова
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Федосья
Мать ребёнка: Мехова Пелагея Федорова
Рождение ребёнка
1791
Сын: Меховъ Абрамъ
Мать ребёнка: Мехова Пелагея Федорова
Рождение ребёнка
1794
Сын: Меховъ Яковъ
Мать ребёнка: Мехова Пелагея Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мехова Пелагея Федорова