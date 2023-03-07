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Меховъ Николай

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Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1759

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Меховъ Никита

Мать: Мехова Авдотья Андреева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Федосья

Мать ребёнка: Мехова Пелагея Федорова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1783

Сын: Меховъ Федоръ

Мать ребёнка: Мехова Пелагея Федорова

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Федосья

Мать ребёнка: Мехова Пелагея Федорова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Сын: Меховъ Абрамъ

Мать ребёнка: Мехова Пелагея Федорова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Меховъ Яковъ

Мать ребёнка: Мехова Пелагея Федорова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мехова Пелагея Федорова

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