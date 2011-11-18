Суркова (Веселова) Валентина Михайловна
Место рождения
Дата рождения01.10.1950
Дата смерти18.11.2011
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1950
Отец: Веселов Михаил Петрович
Мать: Веселова Марина Осиповна
Рождение ребёнка
23.05.1977
Дочь: Урбанович Анна Михайловна
Отец ребёнка: Сурков Михаил Алексеевич
Карасук, Карасукский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
13.06.1982
Дочь: Бараковских Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Сурков Михаил Алексеевич
Смерть
18.11.2011
Похороны
Неизвестно