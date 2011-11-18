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Суркова (Веселова) Валентина Михайловна

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Место рождения

Ташара, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

01.10.1950

Дата смерти

18.11.2011

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1950

Отец: Веселов Михаил Петрович

Мать: Веселова Марина Осиповна

Ташара, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
23.05.1977

Дочь: Урбанович Анна Михайловна

Отец ребёнка: Сурков Михаил Алексеевич

Карасук, Карасукский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
13.06.1982

Дочь: Бараковских Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Сурков Михаил Алексеевич

Ташара, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
18.11.2011
Костомукша, Костомукшский, Республика Карелия
Похороны
Неизвестно
Костомукша, Костомукшский, Республика Карелия