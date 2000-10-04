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Сурков Михаил Алексеевич

Место рождения

Ташара, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

20.02.1951

Дата смерти

04.10.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Ташара, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
23.05.1977

Дочь: Урбанович Анна Михайловна

Мать ребёнка: Суркова Валентина Михайловна

Карасук, Карасукский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
13.06.1982

Дочь: Бараковских Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Суркова Валентина Михайловна

Ташара, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
04.10.2000
Костомукша, Костомукшский, Республика Карелия
Похороны
Неизвестно
Костомукша, Костомукшский, Республика Карелия
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