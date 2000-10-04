Сурков Михаил Алексеевич
Место рождения
Дата рождения20.02.1951
Дата смерти04.10.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.05.1977
Дочь: Урбанович Анна Михайловна
Мать ребёнка: Суркова Валентина Михайловна
Карасук, Карасукский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
13.06.1982
Дочь: Бараковских Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Суркова Валентина Михайловна
Смерть
04.10.2000
Похороны
Неизвестно