Бараковских (Суркова) Наталья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБараковских (Суркова) Наталья Михайловна

Бараковских (Суркова) Наталья Михайловна

avatar

Место рождения

Ташара, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

13.06.1982

Пол

Женский

Отец

1951 г.р.

Мать

1950 г.р.

Муж

1981 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1982

Отец: Сурков Михаил Алексеевич

Мать: Суркова Валентина Михайловна

Ташара, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.10.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бараковских Сергей Вячеславович

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Бракосочетание
05.09.2009

Муж: Бараковских Сергей Вячеславович

Костомукша, Костомукшский, Республика Карелия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close