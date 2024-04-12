Бараковских (Суркова) Наталья Михайловна
Место рождения
Дата рождения13.06.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1982
Рождение ребёнка
21.10.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бараковских Сергей Вячеславович
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Бракосочетание
05.09.2009
Костомукша, Костомукшский, Республика Карелия