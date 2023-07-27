Веселова (Веселова) Марина Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веселова (Веселова) Марина Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.04.1946

Дочь: Соловьева Галина Михайловна

Отец ребёнка: Веселов Михаил Петрович

Ояш, Болотницкого района НСО
Рождение ребёнка
01.10.1950

Дочь: Суркова Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Веселов Михаил Петрович

Ташара, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Веселов Юрий Михайлович

Отец ребёнка: Веселов Михаил Петрович

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