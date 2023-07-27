Веселова (Веселова) Марина Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.04.1946
Дочь: Соловьева Галина Михайловна
Отец ребёнка: Веселов Михаил Петрович
Ояш, Болотницкого района НСО
Рождение ребёнка
01.10.1950
Дочь: Суркова Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Веселов Михаил Петрович
Ташара, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Веселов Михаил Петрович