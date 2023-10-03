Кузнецов ВАСИЛИЙ Платонович
Место рожденияБашкирская АССР, Буздякский р-н, д. Покровка
Дата рождения1904
Дата смерти1935
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Башкирская АССР, Буздякский р-н, д. Покровка
Рождение ребёнка
1924
деревня Покровка Буздаковский район Башкирия
Рождение ребёнка
09.08.1926
Башкирская АССР, Буздякский р-н, д. Покровка
Рождение ребёнка
13.11.1927
Дочь: Кудрявцева Анна Васильевна
Мать ребёнка: Кузнецова Елена Степановна
деревня Покровка Буздаковский район Башкирия
Рождение ребёнка
1930
Башкирская АССР, Буздякский р-н, д. Покровка
Рождение ребёнка
11.11.1932
Рождение ребёнка
15.10.1935
Смерть
1935