Кузнецов ВАСИЛИЙ Платонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов ВАСИЛИЙ Платонович

Место рождения

Башкирская АССР, Буздякский р-н, д. Покровка

Дата рождения

1904

Дата смерти

1935

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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1927 г.р.
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Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Башкирская АССР, Буздякский р-н, д. Покровка
Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Елена Степановна

деревня Покровка Буздаковский район Башкирия
Рождение ребёнка
09.08.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Елена Степановна

Башкирская АССР, Буздякский р-н, д. Покровка
Рождение ребёнка
13.11.1927

Дочь: Кудрявцева Анна Васильевна

Мать ребёнка: Кузнецова Елена Степановна

деревня Покровка Буздаковский район Башкирия
Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Елена Степановна

Башкирская АССР, Буздякский р-н, д. Покровка
Рождение ребёнка
11.11.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Елена Степановна

Дубнево, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
15.10.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Елена Степановна

Дубнево, Ступино, Московская область
Смерть
1935
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