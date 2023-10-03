Кудрявцева (Кузнецова) Анна Васильевна
Место рождениядеревня Покровка Буздаковский район Башкирия
Дата рождения13.11.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1927
деревня Покровка Буздаковский район Башкирия
Рождение ребёнка
18.09.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кудрявцев Дмитрий Андреевич
Московская область, деревня Дубнево
Рождение ребёнка
23.05.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кудрявцев Дмитрий Андреевич
Московская область, деревня Дубнево
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно