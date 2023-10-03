Кудрявцева (Кузнецова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцева (Кузнецова) Анна Васильевна

Место рождения

деревня Покровка Буздаковский район Башкирия

Дата рождения

13.11.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1904 г.р.

Муж

1937 г.р.

Дети

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Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1927

Отец: Кузнецов ВАСИЛИЙ Платонович

Мать: Кузнецова Елена Степановна

деревня Покровка Буздаковский район Башкирия
Рождение ребёнка
18.09.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кудрявцев Дмитрий Андреевич

Московская область, деревня Дубнево
Рождение ребёнка
23.05.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кудрявцев Дмитрий Андреевич

Московская область, деревня Дубнево
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявцев Дмитрий Андреевич

Смерть
Неизвестно
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