Артемьев кр. 15.12.1906 К. Маркса 90 Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемьев кр. 15.12.1906 К. Маркса 90 Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: Артемьев Кр. 15.07.1913 Иван Ксенофонтович

Мать: ?

Бракосочетание
19.?.1901

Жена: Артемьева Макрина Евдокимовна

Рождение ребёнка
20.08.1902

Сын: Артемьев Адриан Иванович

Мать ребёнка: Артемьева Макрина Евдокимовна

Рождение ребёнка
25.04.1904

Сын: Артемьев Афанасий Иванович

Мать ребёнка: Артемьева Макрина Евдокимовна

Рождение ребёнка
13.04.1907

Сын: Артемьев Василий Иванович

Мать ребёнка: Артемьева Макрина Евдокимовна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Артемьев Геннадий Иванович

Мать ребёнка: Артемьева Макрина Евдокимовна

Смерть
Неизвестно
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