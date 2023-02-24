Артемьев кр. 15.12.1906 К. Маркса 90 Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1879
Отец: Артемьев Кр. 15.07.1913 Иван Ксенофонтович
Мать: ?
Бракосочетание
19.?.1901
Рождение ребёнка
20.08.1902
Мать ребёнка: Артемьева Макрина Евдокимовна
Рождение ребёнка
25.04.1904
Сын: Артемьев Афанасий Иванович
Мать ребёнка: Артемьева Макрина Евдокимовна
Рождение ребёнка
13.04.1907
Сын: Артемьев Василий Иванович
Мать ребёнка: Артемьева Макрина Евдокимовна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Артемьев Геннадий Иванович
Мать ребёнка: Артемьева Макрина Евдокимовна
Смерть
Неизвестно