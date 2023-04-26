Артемьева (Верховод) Макрина Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемьева (Верховод) Макрина Евдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.?.1901

Муж: Артемьев Кр. 15.12.1906 К. Маркса 90 Иван Иванович

Рождение ребёнка
20.08.1902

Сын: Артемьев Адриан Иванович

Отец ребёнка: Артемьев Кр. 15.12.1906 К. Маркса 90 Иван Иванович

Рождение ребёнка
25.04.1904

Сын: Артемьев Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Артемьев Кр. 15.12.1906 К. Маркса 90 Иван Иванович

Рождение ребёнка
13.04.1907

Сын: Артемьев Василий Иванович

Отец ребёнка: Артемьев Кр. 15.12.1906 К. Маркса 90 Иван Иванович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Артемьев Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Артемьев Кр. 15.12.1906 К. Маркса 90 Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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