Артемьева (Верховод) Макрина Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.?.1901
Рождение ребёнка
20.08.1902
Отец ребёнка: Артемьев Кр. 15.12.1906 К. Маркса 90 Иван Иванович
Рождение ребёнка
25.04.1904
Сын: Артемьев Афанасий Иванович
Отец ребёнка: Артемьев Кр. 15.12.1906 К. Маркса 90 Иван Иванович
Рождение ребёнка
13.04.1907
Сын: Артемьев Василий Иванович
Отец ребёнка: Артемьев Кр. 15.12.1906 К. Маркса 90 Иван Иванович
Рождение ребёнка
1923
Сын: Артемьев Геннадий Иванович
Отец ребёнка: Артемьев Кр. 15.12.1906 К. Маркса 90 Иван Иванович
Смерть
Неизвестно