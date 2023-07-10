Золочевский Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золочевский Никита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Сын: Золочевский Федор Никитович (Николаевич)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1770

Сын: Золочевский Денис Никитович (Николаевич)

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно