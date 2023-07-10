Золочевский Никита
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Сын: Золочевский Федор Никитович (Николаевич)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1770
Сын: Золочевский Денис Никитович (Николаевич)
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно