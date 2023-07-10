Золочевский Денис Никитович (Николаевич)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смерти1830
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Золочевский Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Сын: Золочевский Данило Денисович
Мать ребёнка: Золочевская Катерина Емелиановна
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Ефимия Динисовна
Мать ребёнка: Золочевская Катерина Емелиановна
Рождение ребёнка
1804
Сын: Золочевский Иван Денисович
Мать ребёнка: Золочевская Пелагия
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Апрасинья Динисовна
Мать ребёнка: Золочевская Пелагия
Рождение ребёнка
1807
Сын: Золочевский Петр Денисович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1808
Сын: Золочевский Петр Денисович
Мать ребёнка: Золочевская Пелагия
Рождение ребёнка
1811
Сын: Золочевский Федор Денисович
Мать ребёнка: Золочевская Пелагия
Рождение ребёнка
1815
Сын: Золочевский Николай Денисович
Мать ребёнка: Золочевская Пелагия
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Надежда Динисовна
Мать ребёнка: Золочевская Пелагия
Рождение ребёнка
1822
Сын: Золочевский Леонтий Денисович
Мать ребёнка: Золочевская Пелагия
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Золочевская Пелагия
Смерть
1830