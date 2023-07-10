Золочевский Денис Никитович (Николаевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золочевский Денис Никитович (Николаевич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Золочевский Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Сын: Золочевский Данило Денисович

Мать ребёнка: Золочевская Катерина Емелиановна

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Ефимия Динисовна

Мать ребёнка: Золочевская Катерина Емелиановна

Рождение ребёнка
1804

Сын: Золочевский Иван Денисович

Мать ребёнка: Золочевская Пелагия

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Апрасинья Динисовна

Мать ребёнка: Золочевская Пелагия

Рождение ребёнка
1807

Сын: Золочевский Петр Денисович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Золочевский Петр Денисович

Мать ребёнка: Золочевская Пелагия

Рождение ребёнка
1811

Сын: Золочевский Федор Денисович

Мать ребёнка: Золочевская Пелагия

Рождение ребёнка
1815

Сын: Золочевский Николай Денисович

Мать ребёнка: Золочевская Пелагия

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Надежда Динисовна

Мать ребёнка: Золочевская Пелагия

Рождение ребёнка
1822

Сын: Золочевский Леонтий Денисович

Мать ребёнка: Золочевская Пелагия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Золочевская Катерина Емелиановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Золочевская Пелагия

Смерть
1830
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