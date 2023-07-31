Шебловинский Николай Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1899
Отец: Шебловинский Захар Иванович
Мать: Шебловинская Ходостья
Рождение ребёнка
20.01.1927
Сын: Шебловинский Константин Николаевич
Мать ребёнка: Шебловинская Матрёна Григорьевна
Рождение ребёнка
15.02.1932
Дочь: Носикова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Шебловинская Матрёна Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ткач Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Шебловинская Матрёна Григорьевна
Смерть
Неизвестно