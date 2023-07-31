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Шебловинский Николай Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1899

Отец: Шебловинский Захар Иванович

Мать: Шебловинская Ходостья

Рождение ребёнка
20.01.1927

Сын: Шебловинский Константин Николаевич

Мать ребёнка: Шебловинская Матрёна Григорьевна

Рождение ребёнка
15.02.1932

Дочь: Носикова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Шебловинская Матрёна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ткач Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Шебловинская Матрёна Григорьевна

Смерть
Неизвестно