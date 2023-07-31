Шебловинская Ходостья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шебловинская Ходостья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1899

Сын: Шебловинский Николай Захарович

Отец ребёнка: Шебловинский Захар Иванович

Рождение ребёнка
19.12.1899

Сын: Шебловинский Николай Захарович

Отец ребёнка: Шебловинский Захар Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Анна Захаровна

Отец ребёнка: Шебловинский Захар Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шебловинская Мария Захаровна

Отец ребёнка: Шебловинский Захар Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шебловинская Ольга Захаровна

Отец ребёнка: Шебловинский Захар Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шебловинская Марьяна Захаровна

Отец ребёнка: Шебловинский Захар Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шебловинская Александра Захаровна

Отец ребёнка: Шебловинский Захар Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шебловинский Егор Захарович

Отец ребёнка: Шебловинский Захар Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шебловинский Константин Захарович

Отец ребёнка: Шебловинский Захар Иванович

Смерть
Неизвестно
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