Шебловинская Ходостья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.12.1899
Сын: Шебловинский Николай Захарович
Отец ребёнка: Шебловинский Захар Иванович
Рождение ребёнка
19.12.1899
Сын: Шебловинский Николай Захарович
Отец ребёнка: Шебловинский Захар Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Анна Захаровна
Отец ребёнка: Шебловинский Захар Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шебловинская Мария Захаровна
Отец ребёнка: Шебловинский Захар Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шебловинская Ольга Захаровна
Отец ребёнка: Шебловинский Захар Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шебловинская Марьяна Захаровна
Отец ребёнка: Шебловинский Захар Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шебловинская Александра Захаровна
Отец ребёнка: Шебловинский Захар Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шебловинский Егор Захарович
Отец ребёнка: Шебловинский Захар Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шебловинский Константин Захарович
Отец ребёнка: Шебловинский Захар Иванович
Смерть
Неизвестно