Сысоев Susoev Василий Vasili Иванович Ivanich
Место рожденияRussia
Дата рождения29.06.1926
Дата смерти10.02.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1926
Russia
Рождение ребёнка
09.10.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вера Vera Алексеевна Alexeivna
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.02.2010
Montebello, Los Angeles, California, USA