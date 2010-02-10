Сысоев Susoev Василий Vasili Иванович Ivanich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоев Susoev Василий Vasili Иванович Ivanich

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Место рождения

Russia

Дата рождения

29.06.1926

Дата смерти

10.02.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1926

Отец: Сысоев Sisoev Иван Ivan Михайлович Mihailovich

Мать: Сысоева Мария Васильевна

Russia
Рождение ребёнка
09.10.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вера Vera Алексеевна Alexeivna

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вера Vera Алексеевна Alexeivna

Смерть
10.02.2010
Montebello, Los Angeles, California, USA
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