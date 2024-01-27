Сысоева (Kоновалова (2-Я Жена)) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоева (Kоновалова (2-Я Жена)) Мария Васильевна

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Место рождения

Russia

Дата рождения

10.10.1903

Дата смерти

18.06.1989

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Russia
Рождение ребёнка
25.11.1925

Дочь: Феня Francis Ивановна Ivanovna

Отец ребёнка: Сысоев Sisoev Иван Ivan Михайлович Mihailovich

Other country
Бракосочетание
До 1925

Муж: Сысоев Sisoev Иван Ivan Михайлович Mihailovich

Possibly in Russia
Рождение ребёнка
29.06.1926

Сын: Сысоев Susoev Василий Vasili Иванович Ivanich

Отец ребёнка: Сысоев Sisoev Иван Ivan Михайлович Mihailovich

Russia
Рождение ребёнка
Около 1942

Сын: Сысоев Sisoev Иван Ivan Иванович Ivanich

Отец ребёнка: Сысоев Sisoev Иван Ivan Михайлович Mihailovich

Иран
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сливков Slivkoff Василий William Андреевич Andrew

Смерть
18.06.1989
Los Angeles County, California, USA
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