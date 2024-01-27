Сысоева (Kоновалова (2-Я Жена)) Мария Васильевна
Место рожденияRussia
Дата рождения10.10.1903
Дата смерти18.06.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Russia
Рождение ребёнка
25.11.1925
Дочь: Феня Francis Ивановна Ivanovna
Отец ребёнка: Сысоев Sisoev Иван Ivan Михайлович Mihailovich
Other country
Бракосочетание
До 1925
Possibly in Russia
Рождение ребёнка
29.06.1926
Сын: Сысоев Susoev Василий Vasili Иванович Ivanich
Отец ребёнка: Сысоев Sisoev Иван Ivan Михайлович Mihailovich
Russia
Рождение ребёнка
Около 1942
Сын: Сысоев Sisoev Иван Ivan Иванович Ivanich
Отец ребёнка: Сысоев Sisoev Иван Ivan Михайлович Mihailovich
Иран
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.06.1989
Los Angeles County, California, USA