Кочкин Дмитрий Ефремович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочкин Дмитрий Ефремович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

После 1861

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Кочкин Ефрем Григорьевич

Мать: Кочкина ?

Рождение ребёнка
1812

Сын: Кочкин Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Кочкина Евдокия Дорофеевна

Рождение ребёнка
1815

Сын: Кочкин Никифор Дмитриевич

Мать ребёнка: Кочкина Евдокия Дорофеевна

Рождение ребёнка
1819

Сын: Кочкин Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Кочкина Евдокия Дорофеевна

Рождение ребёнка
1822

Сын: Кочкин Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Кочкина Евдокия Дорофеевна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Кочкин Гавриил Дмитриевич

Мать ребёнка: Кочкина Евдокия Дорофеевна

Смерть
После 1861
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