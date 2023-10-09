Кочкин Дмитрий Ефремович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиПосле 1861
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Кочкин Ефрем Григорьевич
Мать: Кочкина ?
Рождение ребёнка
1812
Сын: Кочкин Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Кочкина Евдокия Дорофеевна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Кочкин Никифор Дмитриевич
Мать ребёнка: Кочкина Евдокия Дорофеевна
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Кочкина Евдокия Дорофеевна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Кочкин Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Кочкина Евдокия Дорофеевна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Кочкин Гавриил Дмитриевич
Мать ребёнка: Кочкина Евдокия Дорофеевна
Смерть
После 1861