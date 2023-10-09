Кочкин Александр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочкин Александр Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Кочкин Дмитрий Ефремович

Мать: Кочкина Евдокия Дорофеевна

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Евдокия Александровна

Мать ребёнка: Кочкина Настасья Петровна

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Елена Александровна

Мать ребёнка: Кочкина Настасья Петровна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Кочкин Кирилл Александрович

Мать ребёнка: Кочкина Настасья Петровна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Кочкин Тихон Александрович

Мать ребёнка: Кочкина Настасья Петровна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Кочкин Никита Александрович

Мать ребёнка: Кочкина Настасья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочкина Настасья Петровна

Смерть
Неизвестно
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