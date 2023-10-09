Кочкин Александр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Евдокия Александровна
Мать ребёнка: Кочкина Настасья Петровна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Елена Александровна
Мать ребёнка: Кочкина Настасья Петровна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Кочкин Кирилл Александрович
Мать ребёнка: Кочкина Настасья Петровна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Кочкин Тихон Александрович
Мать ребёнка: Кочкина Настасья Петровна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Кочкин Никита Александрович
Мать ребёнка: Кочкина Настасья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно